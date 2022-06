Call of Duty, calo drastico degli hacker con Ricochet: sarà usato in COD Modern Warfare 2

In un nuovo post pubblicato sul blog della serie sparatutto, Activision si è detta soddisfatta del lavoro svolto dall'anti-cheat Ricochet in Call of Duty Warzone e Vanguard sin dal lancio del sistema avvenuto a fine 2021. I risultati, dunque, lasciano ben sperare in vista dell'arrivo di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.

Activision ha affermato di aver visto un calo "significativo" dei cheater in Call of Duty, al netto di "alcuni sfortunati incrementi" registrati in alcuni periodi di tempo. Il publisher si dice consapevole del fatto che gli utenti continueranno a creare nuovi trucchi per aggirare i sistemi esistenti: Activision può anticiparne alcuni e pianificare l'azione in anticipo, ma in altri casi dovrà agire necessariamente in un secondo momento. L'obiettivo è quindi migliorare la velocità con cui Ricochet è in grado di rilevare comportamenti scorretti e implementare una delle tante tecniche di "mitigazione" del gioco. Utilizzando queste tecniche, lo studio può apprendere informazioni sugli hack e utilizzare le informazioni per proteggere i giocatori onesti. In questo momento, quando vengono rilevati i cheater, Activision consente loro di rimanere in gioco, ma con capacità e interazione notevolmente ridotte. Mantenerli in-game offre al team Ricochet di Activision più tempo e mezzi per analizzare il loro comportamento.

Activision ha dichiarato di aver bannato altri 180.000 giocatori tra Warzone e Vanguard dalla fine di aprile 2022. Guardando al futuro, Ricochet sarà disponibile in Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 entro la fine dell'anno. I giocatori incontreranno ancora i cheater, ma la compagnia non si fermerà nella sua ricerca per eliminare gli utenti scorretti.

Activision e Raven Software hanno anche diffuso tutti i dettagli riguardanti la Stagione 4 di COD Warzone e Vanguard.