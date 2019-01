Call of Duty: la catena KFC annuncia un torneo dedicato a Blackout

La famosa catena di fast food KFC ha in previsione di organizzare un torneo Call of Duty: Black Ops 4 con sedici creatori di contenuti e, udite udite, dedicato sulla modalità battle royale Blackout.

Sino a questo momento la modalità è stata ingiustamente snobbata dallo stesso circuito competitivo di Call of Duty.

Il torneo offrirà un montepremi di oltre 60.000 Dollari. Oltre all'ingente premio in denaro, KFC metterà in palio per i concorrenti anche la possibilità di vincere una carta nera “KFC”, ovvero una tessera esclusiva che consente al titolare di mangiare gratuitamente.

L'evento dovrebbe iniziare il 17 gennaio. Ulteriori dettagli sul formato dell'evento e sui creatori di contenuti invitati al torneo, dovrebbero essere rivelati entro domani.

KFC è un brand non endemico sempre più attivo nell'esport a partire dallo scorso anno. Prima di tutto ha stretto una partnership con Esforce per un'iniziativa dedicata ai più giovani. Una società di esport che detiene la proprietà dei team Virtus.pro e SK Gaming. Successivamente la multinazionale è diventata sponsor anche dell'organizzazione cinese Royal Never Give Up.

La compagnia gestisce anche un account Twitter focalizzato sull'esport, KFC Gaming, che pubblica regolarmente contenuti relativi ai battle royale come Fortnite e Call of Duty.