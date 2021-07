Call of Duty Championship 2021: la stagione della CoD League si chiude, le date svelate

Il weekend in cui si terrà il campionato 2021 della Call of Duty League sarà non solo aperto ai fan ma, stando a quanto dichiarato da Activision, si svolgerà interamente live a Los Angeles.

Il culmine della stagione competitiva di Call of Duty si terrà dal 19 al 22 agosto, mettendo l'una contro l'altra le prime otto squadre della regular season della Call of Duty League.

Il prize pool è come sempre milionario: 1.2 milioni di Dollari. I biglietti per l'evento saranno messi in vendita al pubblico a partire dalla prossima settimana il 16 luglio.

Sarà il primo evento che gli spettatori potranno fruire dal vivo dopo l’inizio della pandemia nel 2020. Tra l’altro, sarà anche la prima volta che il pubblico potrà godersi il campionato dopo la dismissione del vecchio formato e la trasformazione della lega in un franchising.

Il CoD Championship 2021 inizierà giovedì 19 agosto con il primo round, mentre nel weekend si terranno le fasi a eliminazione diretta (sabato 21 agosto) e la domenica vedrà le due squadre finaliste giocarsi il titolo in una finalissima al meglio delle nove mappe.

Ora le squadre stanno giocando la quinta fase, che dovrebbe concludersi con un major a inizio agosto e che dovrebbe blindare la classifica per le otto pretendenti al titolo.

Come al solito potrete godervi lo spettacolo anche su YouTube, al canale della lega. Se assisterete al weekend di competizioni potrete anche guadagnare esclusivi oggetti in game per Warzone e Cold War.