Call of Duty Charity Cup: videogiochi per beneficenza, Insieme per il Gaslini

L’iniziativa di fundraisignata dalla collaborazione deled, punta a finanziare l’allestimento e il funzionamento di un centro di accoglienza e supporto per le famiglie dei bimbi malati, in procinto di ricovero, all’interno dell’ospedale Gaslini di Genova.

Un progetto basato su donazioni ed aste online realizzate in partnership con il portale Charity Star, che crede nella generosità delle persone, nella speranza di dare accoglienza e conforto alle famiglie che si rivolgono all’Istituto Gaslini per le cure dei propri bambini.

La community italiana di Call of Duty ha deciso di non restare a guardare e di partecipare attivamente a questa iniziativa. L’idea è nata dal noto Esport Caster Ivan "Rampage" Grieco, intenzionato ad unire la community per un unico scopo benefico. Grazie alla collaborazione del CEO di iDomina Esports, Alessandro Barison, è stato possibile organizzare la prima Call of Duty Charity Cup legata all’iniziativa "Insieme per il Gaslini".

Non prendete dunque impegni Giovedì 30 Novembre dalle ore 14:00, poiché in diretta dal canale YouTube di Melagodo avrete l’occasione di seguire i 64 team iscritti darsi battaglia su Call of Duty: WWII. Ore di gaming ad alti livelli in un torneo che conta la partecipazione delle migliori squadre italiane, tra i quali il Team Forge, gli EnD Gaming, il Team Prestige e il Team Fox. Tutto l’evento verrà commentato dai migliori caster in circolazione: Ivan "Rampage" Grieco, Andrea Sperlecchi e Camph.

Secondo le parole di Ivan "Rampage" Grieco: "Questa Cup è un ottimo modo per riunire la community e fare del bene. È una dimostrazione del fatto che i videogiocatori si dedicano a questo settore in maniera intensa e costante, ma che hanno coscienza di ciò che succede al di fuori di questo mondo. Vogliamo lanciare un segnale importante ed aiutare per quanto possiamo queste famiglie."

Il verbo è uno solo: donate. Durante l’evento trasmesso in live dai canali di Melagodo sarà possibile effettuare donazioni in diretta. Tutto il ricavato verrà devoluto al progetto Insieme per il Gaslini, allo scopo di dare accoglienza alle famiglie che ne hanno bisogno.