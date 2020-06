Call of Duty, la classifica dal peggiore al migliore

Nel corso di quasi 20 anni di onorata carriera la serie Call of Dutypuò contare su decine di giochi tra capitoli ufficiali, spin-off, collection e remaster, ma quali sono i migliori COD e i giochi meno riusciti della saga?

Il sito GiveMeSport ha pubblicato la classifica dei giochi di Call of Duty ordinandoli dal peggiore al migliore in base ai voti ottenuti su Metacritic. Il primo punteggio è Metascore effettivo mentre il secondo è lo User Score, ovvero il voto dei giocatori.

Call of Duty migliori e peggiori

Call of Duty Infinite Warfare - 78/3.7 Call of Duty Ghosts - 78/3.9 Call Of Duty WW2 - 80/4.2 Call of Duty Modern Warfare - 81/2.4 Call of Duty Black Ops 3 - 81/4.9 Call of Duty 3 - 82/6.6 Call of Duty Black Ops 2 - 83/5.1 Call of Duty Advanced Warfare - 83/5.7 Call of Duty Black Ops 4 - 85/4.1 Call of DutyWorld at War - 85/7.6 Call of Duty 2 - 86/8.5 Call of Duty Modern Warfare 3 - 88/3.4 Call of Duty Black Ops - 88/6.6 Call of Duty - 91/8.1 Call of Duty 4 Modern Warfare - 92/8.5 Call of Duty Modern Warfare 2 - 94/6.5

Ricordiamo come la classifica sia ordinata dal peggiore al migliore in base al Metascore, con Call of Duty Modern Warfare 2 eletto quindi il COD più bello con a seguire Call of Duty 4 Modern Warfare e l'originale Call of Duty del 2002. Ultimo posto per Call of Duty Infinite Warfare, seguito da COD Ghost e Call of Duty WWII. Siete d'accordo con questa classifica?