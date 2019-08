Call of Duty: prima di COD 4, Infinity Ward stava sviluppando un 'Halo Killer'!

Discutendo del passato della serie di Call of Duty e del suo futuro rappresentato dal nuovo Modern Warfare, Geoff Smith di Infinity Ward ha svelato un interessante aneddoto riguardante la fase di sviluppo dell'originario COD 4.

Dalle pagine di Game Informer, il Lead Multiplayer Designer di Infinity Ward ha spiegato che nel delicato periodo di sviluppo di Call of Duty 4 i vertici della sussidiaria statunitense di Activision erano fermamente intenzionati a contrastare la serie di Halo con la creazione di una nuova proprietà intellettuale che avrebbe assunto la forma di uno sparatutto sci-fi.

Nel ricordare quel periodo, Smith rivela che "tutti i miei amici stavano giocando a Halo e non riuscivo davvero a convincerli a giocare a COD 2. Era una sfida molto ardua indurli a lasciare il ruolo dell'astronauta armato di fucili ipertecnologici e spingerli a indossare i panni di un tizio che ai loro occhi sarebbe sembrato uno con una pistola di legno e una pentola in testa".

Per questo, secondo l'autore di Infinity Ward, prima che Activision desse il via libera per lavorare su COD 4, il team era impegnato a creare due tipologie diverse di sparatutto, ossia uno ad ambientazione storica e incentrato sulle battaglie della Seconda Guerra Mondiale e l'altro, quello definito dagli stessi autori come "Halo Killer", calato in un contesto fantascientifico.

"Non sapevamo se saremmo riusciti o meno a realizzare uno sparatutto moderno", conferma inoltre dalle colonne di GI il direttore artistico Joel Emslie affermando che "c'è stato un periodo in cui volevamo davvero sconfiggere Halo creando una sorta di 'Halo Killer'".

Chissà quale accoglienza avrebbe avuto questo progetto se fosse stato completato e, soprattutto, quali cambiamenti avrebbe comportato nell'evoluzione delle serie di COD e Halo. Nel lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo a firma Infinity Ward di questa iconica saga sparatutto, arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 ottobre. Per immergerci nell'universo sci-fi di Halo Infinite su Xbox One e Scarlett, invece, dovremo attendere fino alla fine del 2020.