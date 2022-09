Call of Duty ha un nuovo Codice di Condotta: le ultime direttive per cheater e tossicità

Mentre fervono i preparativi per l'evento Call of Duty Next su Modern Warfare 2, Warzone 2 e Warzone Mobile, Activision annuncia il nuovo Codice di Condotta che interesserà tutti coloro che, d'ora in avanti, vorranno giocare in multiplayer ai titoli della serie di Call of Duty.

In un lungo intervento appena pubblicato tra le colonne del blog ufficiale di CoD, il colosso videoludico americano approfondisce i temi più delicati che interessano i milioni di fan che popolano i server dei giochi che abbracciano l'intera IP sparatutto.

Nel messaggio, Activision conferma di aver "aggiornato il nostro impegno nel fornire un'esperienza di gioco positiva per tutti gli utenti con il nuovo Codice di Condotta di Call of Duty". Entrando nel merito degli interventi compiuti, l'azienda statunitense rimarca gli sforzi compiuti con le ondate di ban di Call of Duty Warzone e degli altri titoli della serie per gli episodi di tossicità emersi nelle chat e negli streaming. Ad oggi, Activision spiega di aver bloccato un totale di 500.000 account e di aver rinominato gli account di 300.000 utenti attraverso il sistema di filtraggio automatizzato dei termini ritenuti più offensivi. In quest'ottica rientrano anche gli interventi che hanno portato a 14 il totale delle lingue per la moderazione ingame, nella chat testuale e nella creazione dei nomi degli account.

Quanto al nuovo Codice di Condotta unificato per il franchise di Call of Duty, Activision lo sintetizza in questi tre punti: 'Tratta tutti con rispetto', 'Competi con integrità' e 'Rimani vigile'. Il primo punto conferma la tolleranza zero di Activision per i fenomeni di bullismo e violenza verbale, ivi compresi gli insulti basati su razza, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, età, cultura, fede, capacità mentali o fisiche e paese di origine.

Nel secondo punto, l'azienda americana esorta i giocatori a mantenere un atteggiamento integro perché "si progredisce tutti insieme solamente attraverso un approccio al gameplay che sia rispettoso e pulito. Non saranno tollerati imbrogli o altre iniziative non rispettose del fair play".

Il terzo punto del nuovo Codice di Condotta di Call of Duty cita invece gli strumenti accessibili agli utenti per segnalare comportamenti inappropriati, commenti tossici e attività insolite da parte dei presunti cheater.

Tutti i giocatori dovranno sottoscrivere obbligatoriamente il nuovo Codice di Condotta a partire dall'Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, se vorranno continuare a fruire i contenuti e le modalità offerte dall'esperienza multiplayer dei futuri capitoli di Call of Duty.