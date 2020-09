Call of Duty Cold War: il multiplayer alla prova! Gameplay, mappe e modalità

Abbiamo provato il multiplayer del nuovo episodio della saga Black Ops, e ci ha soddisfatto! Eccovi il nostro gameplay del comparto multigiocatore di Call of Duty Black Ops Cold War.

Il filmato che potete ammirare a inizio articolo si ricollega al nostro speciale sul multiplayer di COD Black Ops Cold War a firma di Francesco Fossetti e traccia i confini dell'enorme perimetro videoludico entro il quale ci muoveremo cimentandoci nelle sfide del comparto online del prossimo FPS di Activision.

L'esperienza ludica fornita dal multiplayer del nuovo capitolo di Black Ops promette di essere davvero potente, con tantissime modalità in cui tuffarsi e una pletora di opzioni che determineranno un'offerta contenutistica incredibilmente stratificata.

Partendo dalle solide fondamenta garantite da Modern Warfare (e COD Warzone), Treyarch si è impegnata a proseguirne idealmente il percorso e tessere un ecosistema di gameplay che trae forza dall'originalità del map design e dall'immancabile ritorno delle attività in rete che hanno reso celebre questa serie.

La commercializzazione di COD Black Ops Cold War è attesa per il 13 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S, oltreché al lancio di PlayStation 5. Per gli appassionati che prenoteranno le edizioni digitali è previsto l'accesso all'Open Beta di Black Ops Cold War: l'utenza PS4 potrà partecipare a questa fase di testing multiplayer in anticipo rispetto agli altri fan su PC e console Xbox.