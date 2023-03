Call of Duty come Minecraft: Phil Spencer vuole portarlo su tutte le piattaforme

Prendendo come spunto la missione esclusiva di Hogwarts Legacy su PlayStation, Phil Spencer ha lanciato una frecciatina a Sony dichiarando che Microsoft non realizzerà contenuti esclusivi di Call of Duty per Xbox, se l'acquisizione di Activision verrò finalizzata da parte del colosso di Redmond.

Nel corso dell'intervista concessa a Xbox On, il leader della divisione gaming di Microsoft ha esteso il discorso accostando il franchise di Call of Duty a quello di Minecraft. L'intenzione della compagnia statunitense, nel caso della serie sparatutto, non è quella di escludere la fetta di utenza che gioca su piattaforme rivali, ma anzi quella di estendere ancor di più il numero di console e dispositivi su cui è possibile giocarci.

"Vogliamo aumentare il numero di piattaforme dove la gente può giocare Call of Duty", ha dichiarato Spencer. "Mi viene in mente Minecraft. Quando l'abbiamo comprato la base di utenti mensile era di 20 o 30 milioni, se non erro. E ora sono 120 milioni di giocatori.

Con Call of Duty abbiamo stretto accordi con Nintendo e NVIDIA. Di certo non rendi più grande il gioco portandolo via dagli utenti. Ho dato uno sguardo l'altro giorno: abbiamo 58 giochi del nostro portfolio disponibili su PlayStation. Abbiamo acquisito alcune serie come quelle di DOOM, Fallout... Ma continuiamo ad aggiornare giochi come The Elder Scrolls Online, Fallout 76, e il nostro obiettivo è quello di assicurare la qualità che i giocatori PlayStation si aspettano. E lo stesso vale per PC e Nintendo. Vogliamo assolutamente la versione migliore di Call of Duty su ogni piattaforma".

Durante l'intervista, Spencer ha anche parlato dell'Xbox Showcase in programma per giugno.