Call of Duty come Minecraft: Spencer lo vuole pure su Switch dopo l'acquisto di Activision

La serie di Call of Duty continua a stare al centro dell'attenzione, e non solo per l'imminente pubblicazione di un capitolo nuovo di zecca - l'atteso COD Modern Warfare 2 - ma anche per le preoccupazioni di Sony in merito al suo futuro dopo l'acquisto di Activision da parte di Microsoft.

Per tutta risposta, in queste settimane Microsoft ha più volte assicurato che Call of Duty rimarrà su PlayStation (anche se non è ancora chiaro per quanto tempo), dunque non c'è alcuna intenzione di trasformare l'IP in un'esclusiva. Tutt'altro, i piani di Microsoft vanno in una direzione completamente differente. Ospite dell'ultima puntata di Wall Street Journal Live, Phil Spencer ha addirittura parlato dell'intenzione di portare Call of Duty su Nintendo Switch e al tempo stesso di consolidare la sua presenza su mobile, perseguendo la medesima strategia che ha decretato il successo di Minecraft.

"Call of Duty in particolare sarà disponibile su PlayStation", ha dapprima ricordato il CEO di Microsoft Gaming. Dopodiché, ha aggiunto: "Mi piacerebbe vederlo anche su Nintendo Switch, mi piacerebbe vederlo giocabile su schermi differenti. Il nostro intento è di trattare COD come Minecraft".

Phil Spencer ha poi chiarito che Call of Duty resterà sui dispositivi mobili anche dopo l'acquisizione, dal momento che non è possibile rinunciare ad una platea di quasi 3 miliardi di videogiocatori. "Quest'opportunità ha anche a che fare con il mobile. Pensate che su una platea di 3 miliardi di videogiocatori, ci sono solamente 200 milioni di famiglie su console".