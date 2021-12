Call of Duty: come rendere pubbliche le statistiche di Warzone e Vanguard

La battle royale di COD si è appena aggiornata con la nuova mappa Caldera (a tal riguardo, ecco il nostro speciale su Call of Duty Warzone Pacific), portando con sé nuovi giocatori. Se siete tra questi o veterani della saga, potreste sentire il bisogno di condividere i vostri traguardi: ecco come rendere visibili le proprie statistiche.

Per rendere le proprie statistiche pubbliche non dovete far altro che accedere al sito ufficiale di Call of Duty usando il vostro account. In alto a destra nella pagina del profilo aprite la tendina e selezionate quindi l'account che desiderate modificare: infatti ogni piattaforma, pur condividendo le stesse credenziali, ha statistiche diverse. Potete quindi scegliere di lasciare nascoste le uccisioni totali su Xbox, ma renderle pubbliche su Playstation. A questo punto non vi resta che decidere a chi rendere visibili i vostri punteggi selezionando l'opzione 'tutti' in 'Disponibile per la ricerca' e 'Dati visibili'.



Questa soluzione non vale solo per Warzone, ma anche per le ore giocate su Vanguard. In relazione a questo cambiamento, potete anche usare i tracker esterni per visionare periodicamente e rapidamente le vostre statistiche di gioco. Ma a proposito del titolo Sledgehammer Games, ecco la roadmap ufficiale della stagione 1 di Call of Duty Vanguard.