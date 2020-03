Call of Duty: come sbloccare gratis lo shotgun VLK Rogue in Modern Warfare e Warzone

Con l'uscita di Call of Duty: Warzone gratis per tutti non sono finite le novità per i giocatori di Modern Warfare, dal momento che è stata pubblicata con il reset settimanale una sfida per sbloccare il fucile a canna liscia che prende il nome di VLK Rogue.

Proprio come la balestra di COD Modern Warfare, per aggiungere questa particolare arma alla propria collezione c'è bisogno di soddisfare alcuni requisiti. La sfida chiede infatti di completare 15 diverse partite in qualsiasi modalità con almeno 7 uccisioni effettuate con un fucile a pompa che monta un accessorio in ognuno dei 5 slot. Gettatevi nella mischia in modalità caotiche come le Playlist 24/7, nelle quali è molto semplice portare a termine un simile obiettivo soprattutto se nella rotazione ci sono mappe come Rust, Shipment e Shoot House.

Raggiunto l'obiettivo, l'arma verrà aggiunta alla vostra armeria e sarà possibile utilizzarla per sbloccarne tutti gli accessori e inserirla in una classe personalizzata che potrete richiamare tramite approvvigionamenti nella modalità Warzone.

