Call of Duty compie 20 anni: un mare di sconti su Xbox Store per la serie FPS

Al termine dei Saldi di Fine Estate su Xbox Store, i curatori del negozio digitale di Microsoft lanciano una nuova, ghiotta tornata promozionale che coinvolge Activision e i capitoli più rappresentativi di Call of Duty.

La serie sparatutto di Activision compie ufficialmente vent'anni e, per l'occasione, dà vita a quella che gli stessi responsabili di Xbox Wire definiscono come "la più grande svendita di videogiochi di Call of Duty mai realizzata fino ad oggi su piattaforme Xbox". Da oggi martedì 12 settembre e per un periodo di tempo limitato, tutti gli appassionati del genere possono acquistare i più grandi successi di Call of Duty con uno sconto fino al 67% sul prezzo di listino abituale.

I saldi Xbox per i vent'anni di Call of Duty saranno attivi fino al 27 settembre insieme ai nuovi Deals With Gold (il cui termine è invece fissato per il 18 settembre):

Call of Duty 2 - 50%

Call of Duty 3 - 50%

Call of Duty 4: Modern Warfare - 50%

Call Of Duty Black Ops II Season Pass - 70%

Call Of Duty: Advanced Warfare Digital Pro Edition - 60%

Call Of Duty: Advanced Warfare Gold Edition - 67%

Call of Duty: Advanced Warfare Season Pass - 50%

Call of Duty: Black Ops - 50%

Call Of Duty: Black Ops 4 - 67%

Call Of Duty: Black Ops 4 - 50%

Call Of Duty: Black Ops 4 – Digital Deluxe - 60%

Call of Duty: Black Ops Cold War – Cross-Gen Bundle - 60%

Call of Duty: Black Ops Cold War – Standard Edition - 67%

Call of Duty: Black Ops II - 70%

Call of Duty: Black Ops III – Season Pass - 50%

Call Of Duty: Ghosts - 67%

Call of Duty: Ghosts Season Pass - 50%

Call Of Duty: Infinite Warfare – Digital Deluxe Edition - 60%

Call of Duty: Infinite Warfare – Season Pass - 50%

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 50%

Call of Duty: Modern Warfare 3 - 50%

Call of Duty: Modern Warfare II – Cross-Gen Bundle - 50%

Call of Duty: Modern Warfare Remastered - 50%

Call of Duty: Modern Warfare – Digital Standard Edition - 67%

Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen Bundle - 50%

Call of Duty: World at War - 50%

Call of Duty: WWII – Digital Deluxe Edition - 60%

Call Of Duty: WWII – Gold Edition - 67%

I curatori di Xbox Wire ci ricordano inoltre che a partire dal 14 i membri Xbox Live Gold passeranno automaticamente a Game Pass Core. Se volete saperne di più al riguardo, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento su Game Pass Core, quanto costa e quali giochi sono inclusi.