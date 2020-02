Call of Duty confermato per l'autunno 2020 ma chi si sta occupando dello sviluppo?

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Activision ha confermato che un nuovo Call of Duty uscirà nell'autunno 2020, tuttavia non è chiaro al momento chi sia al timone dello sviluppo, l'azienda non ha infatti rivelato alcun dettaglio in proposito.

Seguendo la rotazione degli ultimi anni, Call of Duty 2020 dovrebbe essere affidato a Sledgehammer Games, studio che ha lanciato Call Of Duty WWII nel 2017, nel 2018 è stata la volta di Treyarch con Call of Duty Black Ops 4 mentre nel 2019 COD è stato sviluppato da Infinity Ward (Call of Duty Modern Warfare). Ma le cose andranno esattamente così?

Si tratta di una situazione piuttosto particolare perchè durante la conference call di inizio febbraio Activision Blizzard ha sempre annunciato lo studio impegnato sul gioco. Secondo alcuni report dello scorso anno, il nuovo Call of Duty sarà sviluppato da Treyarch in quanto Sledgehammer Games non sarebbe riuscita a presentare un'idea abbastanza forte. Sledgehammer e Raven Software si starebbe occupando della campagna single player con Treyarch al lavoro sul multiplayer, tuttavia si tratta solamente di speculazioni non confermate.

Ne sapremo certamente di più tra la primavera e l'estate, Call of Duty 2020 è atteso per l'autunno presumibilmente su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X.