Call of Duty: per il Congresso degli USA esporrebbe all'ideologia suprematista bianca

Mentre si continua a parlare delle notizie relative all'affare Activision-Blizzard che tengono ancora banco nell'industria videoludica, soprattutto in riferimento ai recenti accordi tra per portare Call of Duty per 10 anni su Nintendo, emergono delle analisi del Congresso degli USA - di natura differente - che correlano estremismo e videogiochi.

Nel dettaglio, l'organo governativo americano ha compito delle indagini per cercare di comprendere il modo in cui l'industria videoludica sta affrontando il problema che negli anni ha visto l'aumento dell'estremismo all'interno delle principali produzioni multiplayer.

Stando a quanto riferito ed emerso in seguito ad alcune domande poste alle aziende del settore (tra queste vengono citate Sony, Microsoft, Tencent, ecc.), solo una parte di queste avrebbe risposto minuziosamente fornendo all'organo governativo americano delle indicazioni dettagliate sul modo di affrontare il problema dell'estremismo.

A tal proposito, infatti, si possono leggere le dichiarazioni della deputata Lori Trahan, la quale si è definita "delusa dal fatto che la maggior parte delle aziende non sia riuscita a rispondere ad alcune delle nostre domande più urgenti, tra cui quella di fornirci le loro politiche dell'estremismo e di fornirci informazioni trasparenti su questi argomenti".

Però, le preoccupazioni generali del Congresso degli USA si riferiscono ad un aumento di queste forme d'estremismo, con Call of Duty come titolo dalla maggiore probabilità di esposizione dall'ideologia suprematista bianca. Si parla inoltre di fenomeni di molestie basate sull'identità delle persone all'interno del titolo di Activision, ma non solo.

Call of Duty presenterebbe una percentuale di segnalazioni relative alle problematiche di cui sopra pari al 44% ed è seguito dai seguenti titoli:

Grand Theft Auto Online, con il 35%

Valorant, 34%

PUBG Mobile, con il 32%

Dota 2, con una percentuale pari al 29%

Tali segnalazioni farebbero parte di un quadro più generale di incremento dei casi di esposizione ai fenomeni sopracitati, con una percentuale del +12% rispetto al 2021. Inoltre, sempre dai dati provenienti dal Congresso degli Stati Uniti emerge che un ulteriore 15% di giocatori di età tra i 10 e i 17 anni hanno dichiarato di aver incontrato dei casi di supremazia bianca giocando online. Intanto, però, sempre dal mondo Activision si attende l'approvazione dell'affare Microsoft-Activision dell'UE.