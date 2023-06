Call of Duty su console Nintendo avrà una qualità pari o superiore ad altri giochi Switch

Si continua a parlare di Call of Duty su Nintendo Switch e dopo Matt Booty, sulla questione è intervenuto anche Phil Spencer: il CEO di Microsoft Gaming ha rassicurato tutti riguardo la qualità dei giochi di COD sulle piattaforme Nintendo.

Spencer fa sapere che l'obiettivo è quello di realizzare giochi di qualità "almeno pari o superiore" rispetto ad altri giochi per Nintendo Switch, dichiarazione in realtà piuttosto generica. Chiaramente, si dovrà scendere a compromessi sul fronte tecnico rispetto alle versioni per PlayStation e Xbox, con differenze grafiche e adattamenti che chiaramente mostreranno il fianco rispetto alle edizioni per console next-gen.

Call of Duty non ha mai avuto una storia particolarmente fortunata sulle piattaforme Nintendo e i porting sviluppati nel corso degli anni si sono rivelati spesso di bassa qualità tecnica e ludica, incapaci di riscuotere il successo di pubblico e critica sperato. Chissà se le cose cambieranno in futuro, ricordiamo che l'accordo firmato tra le due parti prevede l'arrivo dei giochi di Call of Duty anche su console Nintendo per i prossimi dieci anni a partire presumibilmente da Call of Duty 2024, ricordiamo infatti che al momento il franchise è ancora di proprietà di Activision Blizzard King, quest'ultima non ancora acquisita da Microsoft.