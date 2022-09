Call of Duty continuerà ad arrivare su PlayStation al day one, ribadisce Phil Spencer

Con un nuovo post pubblicato sul blog di Microsoft, Phil Spencer, al capo della divisione gaming del colosso di Redmond, ha ricordato che la libreria di giochi Activision arriverà su Xbox Game Pass, inclusi Call of Duty, Diablo e Overwatch.

L'acquisizione di Activision-Blizzard non ha precedenti nell'industria del gaming, e un cambiamento di tale portata ha indotto Sony a temere la nascita di un monopolio da parte di Microsoft, una volta che avrà ottenuto i diritti su franchise come quello di Call of Duty, di fatto lo sparatutto più diffuso nel mondo.

Pur sottolineando come Xbox Game Pass permetterà di accedere ai giochi Activision agli utenti Microsoft, Phil Spencer ha al contempo ricordato che la compagnia di Redmond mantiene la ferma intenzione di "rendere disponibile la stessa versione di Call of Duty su PlayStation lo stesso giorno in cui il titolo verrà lanciato altrove". L'intento di Microsoft è quello di permettere alle communty già stabilite di continuare a crescere e prosperare, e non è affatto da escludere che la decisione riguardante Call of Duty possa essere estesa anche alle altre IP di Activision-Blizzard.

Le precisazioni di Spencer arrivano in risposta ai dubbi sollevati nelle scorse settimane quando gli enti regolatori hanno chiesto l'opinione di Sony e Nintendo in merito alla trattativa tra Microsoft e Activision.

"Continueremo a collaborare con le autorità di regolamentazione con uno spirito di trasparenza e apertura mentre esaminano questa acquisizione", ha aggiunto. "Rispettiamo e accogliamo con favore le domande difficili che vengono poste. L'industria dei giochi oggi è solida e dinamica. I leader del settore, tra cui Tencent e Sony, continuano ad espandere le loro vaste librerie di giochi, nonché altri marchi e franchise di intrattenimento, apprezzati dai giocatori di tutto il mondo. Riteniamo che un'analisi approfondita dimostrerà che la combinazione di Microsoft e Activision Blizzard andrà a beneficio dell'industria e dei giocatori".