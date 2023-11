Call of Duty: un cosplay di Ghost femminile in bikini per Modern Warfare 3

Il giorno più atteso da molti è infine giunto. Activision ha finalmente rilasciato Call of Duty: Modern Warfare 3, il terzo episodio della saga reboot sviluppato da Sledgehammer in collaborazione Treyarch e Raven. Torniamo a puntare il mirino al fianco di Ghost in questo cosplay di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Mentre gli appassionati mettono le mani su un titolo che aspettavano da tempo, dopo l'acquisizione da Microsoft Activision già rivolge il suo sguardo al futuro. Sono ben quindici i team al lavoro per il post Modern Warfare 3, anche se al momento non si sa ancora quale possa essere la prossima iterazione della saga di FPS. Tra chi spera nel ritorno di Black Ops e chi in una serie inedita, festeggiamo il ritorno nella Task Force 141 con la cosplayer Tiramisuuu.

In Call of Duty: Modern Warfare 3 torniamo al fianco dell'iconico Ghost, alias di Simon Riley. Tenente delle forze speciali britanniche e membro di spicco della TF141, è popolare tra gli appassionati del franchise a causa del suo iconico passamontagna a motivo di teschio.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009 Ghost viene ucciso dal traditore Shepherd, sparato al petto a bruciapelo e poi dato alle fiamme in un fosso. Tornato nel reboot del brand, è in cerca di vendetta. In questa spettacolare interpretazione al femminile condivisa sui social dall'artista, rivediamo Ghost in bikini, ma sempre armato di pistola 9mm, passamontagna a teschio e cuffie.