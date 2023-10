Call of Duty: un cosplay di Ghost e Konig trionfanti su Warzone

All'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 3 manca pochissimo. Activision sta per pubblicare il suo gioco, che ha già conquistato gli appassionati del franchise con una beta multiplayer. In attesa del lancio ufficiale, riecco gli operatori Ghost e Konig.

Call of Duty Moder: Warfare 2 si è tinto di horror per l'evento a tema Halloween , ma gli occhi della community di appassionati sono rivolti verso la beta di Call of Duty Modern Warfare 3, che intratterrà i giocatori per ancora qualche giornata nei prossimi fine settimana. Questo periodo d'oro per i fan dello sparatutto Activision viene impreziosito dalla bellissima collaborazione tra la cosplayer Alexandra Slowpenguin e il cosplayer Valter HoboWithSh0tgun.

In questo cosplay di Ghost e Konig da Call of Duty i due soldati celebrano la vittoria su Warzone scattando un trittico di selfie. Apparso per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009, il tenente Simon "Ghost" Riley è una vera e propria star della saga. Amatissimo dai giocatori, è un operatore delle forze speciali britanniche, membro di spicco della Task Force 141 e leggendario per il suo passamontagna con il motivo a teschio, le cuffie e gli occhiali da sole. Konig è invece un personaggio più recente, apparso in Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone 2.0. è un operatore della fazione KorTac che si distingue per la maschera tentacolare a forma di piovra. Negli scatti che trovate in calce all'articolo, dunque, il fantasma si unisce alla piovra.