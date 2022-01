Da Call of Duty a Crash Bandicoot: tutti i giochi Activision comprati da Microsoft

La notizia è ormai nota: Microsoft ha speso quasi 70 miliardi di dollari per comprare Activision, ma quali IP si porta a casa la compagnia di Redmond per questa cifra stratosferica? Ecco la lista delle proprietà intellettuali che passeranno a Microsoft al termine delle operazioni burocratiche necessari a finalizzare l'acquisizione.

VGC ha stilato la lista delle IP di proprietà di Activision e delle sue sussidiarie come King e Blizzard, l'elenco include Call of Duty, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Diablo, World of Warcraft, Starfield e tanti altri giochi molto popolari:

Blur

Caesar

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

DJ Hero

Empire Earth

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate '76

King's Quest

Laura Bow Mysteries

The Lost Vikings

Overwatch

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

Singularity

Skylanders

Solider of Fortune

Space Quest

Spyro the Dragon

StarCraft

Tenchu

TimeShift

Tony Hawk's Pro Skater

True Crime

World of Warcraft

Zork

Chiaramente non è detto che Microsoft sia interessata a mantenere tutte queste IP, alcune potrebbero essere rivendute a terzi, anche se questa eventualità sembra remota. L'acquisizione ovviamente permetterà agli Xbox Game Studios di espandersi grazie all'entrata in famiglia di realtà come Beenox, Demonware, Digital Legends, King, Toys for Bob, Treyarch, Radical Entertainment, High Moon Studios, Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games.



Microsoft ha confermato che i giochi Activision arriveranno su Xbox Game Pass mentre non sappiamo se i giochi Activision diventeranno esclusiva Xbox.