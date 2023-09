Call of Duty sta davvero per arrivare su Xbox Game Pass? Appare un misterioso messaggio

Qualora l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft dovesse concludersi positivamente, Phil Spencer ha precisato che a prescindere si dovrà aspettare prima di vedere COD su Xbox Game Pass senza rivelare dettagli più precisi. Tuttavia un misterioso messaggio ricevuto da alcuni utenti Xbox pare suggerire il contrario.

Come fatto notare dalla pagina Twitter/X Game Pass Tracker sembra che i giochi di Call of Duty, o quantomeno quelli più datati, si preparino a sbarcare sul celebre servizio in abbonamento della casa di Redmond: chi infatti prova ad acquistare Call of Duty Black Ops II dallo store Xbox starebbe infatti ricevendo un messaggio in automatico che suggerisce la possibilità di "ricevere questo gioco gratuitamente" tramite il proprio abbonamento al Game Pass.

Come prova, Game Pass Tracker pubblica in un altro tweet uno screen relativo allo store Xbox brasiliano con il medesimo messaggio. L'autore fa notare che in passato dal territorio brasiliano sono partiti potenziali leak che si sono rivelati veritieri, ma che si sono anche conclusi con un nulla di fatto, pertanto invita a prendere l'informazione con le pinze. Non è da escludere dunque che possa trattarsi di un errore relativo a questo specifico territorio. Ma se invece qualcosa stesse davvero bollendo in pentola per il matrimonio tra COD e Xbox Game Pass?

Ricordiamo che è arrivato il sì provvisorio del CMA all'affare Microsoft-Activision, con l'acquisizione sempre più vicina ad una conclusione positiva. Qualora andrà davvero così aspettiamoci importanti novità in merito al possibile arrivo quantomeno dei vecchi COD sul Game Pass, in attesa di progetti più grandi in futuro.