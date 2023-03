Call of Duty al day one su PlayStation Plus: Microsoft ci ha provato ma Sony ha rifiutato

Emergono nuovi dettagli sull'accordo proposto da Microsoft a Sony per il futuro di Call of Duty, a quanto pare la casa di Redmond avrebbe messo sul piatto non solo una divisione di ricavi più vantaggiosa per il colosso giapponese ma anche la possibilità di avere Call of Duty al day one su PlayStation Plus.

Come noto, Microsoft ha proposto un contratto della durata di dieci anni per garantire l'arrivo di Call of Duty sulle console PlayStation in contemporanea con le versioni Xbox, Nintendo Switch e PC, con le stesse funzionalità e le medesime opzioni per quanto riguarda disponibilità in streaming e sui servizi in abbonamento.

Di base quindi, i prossimi Call of Duty usciranno su Xbox Game pass al day one e lo stesso avrebbe potuto fare Sony includendo il gioco nel catalogo PlayStation Plus sin dal lancio, come sappiamo però la casa di PlayStation ha rifiutato l'offerta, ritenendola non troppo allettante e non in linea con il modello di business di Sony Interactive Entertainment.

Sony è preoccupata dai costi di licenza molto alti per avere Call of Duty sui propri servizi in abbonamento, che costringerebbero l'azienda ad alzare il prezzo dell'iscrizione a PlayStation Plus, la compagnia si dice inoltre preoccupata del fatto che Microsoft possa lanciare giochi di Call of Duty tecnicamente inferiori su PS4 e PS5 per danneggiare l'immagine di PlayStation e convincere i giocatori a passare a Xbox.