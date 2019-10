Call of Duty, Destiny 2 e l'appuntamento con Cydonia nelle live di oggi su Twitch

Il weekend sta per cominciare, e quale modo migliore di lasciarsi alle spalle le fatiche di un'intera settimana di lavoro se non rilassarsi in compagnia delle nostre live su Twitch? Gli appuntamenti di oggi sono davvero da non perdere, a partire dalle 15 oggi.

È infatti il day one di Call of Duty Modern Warfare, e dunque poteva mai mancare una nostra diretta dedicata all'attesissimo remake / reboot di uno dei capitoli più amati della celebre saga di sparatutto? Ovvio che no! Dunque caricate i fucili e seguiteci, che alle 15 si va in guerra. Ma per arrivare preparati, leggete prima la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.

Alle 17 poi ci sarà il nostro Appuntamento con Cydonia, che a venti giorni dall'uscita di Pokémon Spada e Scudo, vi parlerà di tutte le novità e curiosità varie relative al titolo in uscita su Nintendo Switch. Avete già visto tutte le ultime immagini arrivate con le anteprime giapponesi di Pokémon Spada e Scudo?

Alle 21 si chiude poi la giornata con un'altra sessione di shooting, con Destiny 2: Ombre dal Profondo. Insieme a Giorno Gaming spolperemo nuovamente per bene la nuova espansione del titolo di Bungie.

Ricapitolando:

Venerdì 25 ottobre

Ore 15:00 - Call of Duty: Modern Warfare

Ore 17:00 - Appuntamento con Cydonia

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat Giorno Gaming

