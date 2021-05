Call of Duty, doppiatore di Ghost accusato di sessismo: Activision interrompe i rapporti

A seguito di alcuni commenti sessisti di Jeff Leach, i vertici di Activision decidono di interrompere ogni collaborazione professionale con il doppiatore che ha prestato la propria voce per l'Operatore Ghost nella serie di Call of Duty.

L'ultima collaborazione tra Leach e il colosso videoludico statunitense si è concretizzata nel marzo di quest'anno con l'arrivo di Ghost nella Stagione 2 di Call of Duty Mobile. La decisione di interrompere ogni rapporto professionale con l'attore, doppiatore e cabarettista inglese è maturata a seguito di un video di denuncia pubblicato da diversi creatori di contenuti riprendendo le affermazioni sessiste di Leach durante i suoi ultimi streaming.

Il montaggio è accompagnato da una didascalia che spiega come "siamo nel 2021 e la misoginia non ha più posto, eppure le giocatrici subiscono regolarmente abusi sessisti. Leach è un partner di Facebook Gaming: ciò significa che a Facebook va bene tutto quello che viene detto da questa persona?".

A seguito del video di denuncia dei creatori di contenuti, stando alla redazione di CharlieIntel le alte sfere di Activision avrebbero deciso di tagliare ogni rapporto con il doppiatore britannico di Call of Duty e condiviso una nota in cui specificano che "il sessismo non ha posto nel nostro settore, nei nostri videogiochi e nella società. Activision non lavora più con Jeff Leach. Condanniamo fermamente queste osservazioni e ci impegniamo a offrire un'esperienza divertente e sicura per tutti i giocatori".

In sua difesa, Leach spiega che "questo video è un vero e proprio tentativo di omicidio. Stavo solo prendendo in giro un troll odioso e tossico che si è infiltrato nella chat col solo scopo di attaccare me e la mia community, l'ho fatto per chi crede che il trollare su internet e assumere un atteggiamento tossico sia un atteggiamento intelligente. Sono un comico, avete estrapolato quelle frasi dal loro contesto per farle diventare un problema".