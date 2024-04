Call of Duty, dura la vita dei cheater: bannati oltre 27000 giocatori nel weekend

Quella dei cheater è una piaga che infesta molti giochi online, Call of Duty in primis. Per questo motivo Activision continua a lavorare duramente nel tentativo di allontanare in modo permanente quanti più giocatori scorretti possibili all'interno delle sue produzioni.

E se lo scorso febbraio oltre 6000 cheater sono stati bannati da COD Warzone, il primo weekend di aprile 2024 non è stato affatto da meno, anzi: la compagnia ha infatti annunciato il ban di più di 27.000 giocatori scorretti da Call of Duty grazie al sistema anti-cheat Ricochet perfezionato con "una serie di migliorie al sistema di riconoscimento" che hanno avuto il loro effetto positivo. Ma non è finita qui: "Il team sta facendo progressi con un nuovo set di aggiornamenti alla sicurezza e confermiamo che altre ondate di ban stanno per arrivare".

Activision si prepara dunque ad altre massicce ondate di ban nel prossimo futuro, con migliaia di altri giocatori scorretti che presto potrebbero ritrovarsi i loro account bloccati in maniera definitiva. La grossa "pulizia" è avvenuta in concomitanza con l'inizio della Stagione 3 di COD Modern Warfare 3 e Warzone che, tra le varie novità, ha portato in dote anche la modalità Resurgence oltre al ritorno dell'apprezzata Rebirth Island. E nel mentre chissà quanti altri migliaia di cheater si uniranno prossimamente ai loro "colleghi" già bannati da Activision.

Su SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.