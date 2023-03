Call of Duty 'è una perdita troppo grande': Sony cita Destiny e GoW, Microsoft risponde

Mentre Microsoft continua a stringere accordi per Call of Duty e Xbox, i rappresentanti di Sony si rivolgono alla CMA per esortare la commissione antitrust britannica a bloccare l'acquisizione di Activision in funzione dei gravi danni causati al team PlayStation dall'ingresso di Call of Duty nell'ecosistema Xbox.

Le riflessioni di Sony sui gravi pericoli rappresentati dal passaggio di COD nella famiglia Xbox emergono dalla documentazione prodotta da CMA con il resoconto delle dichiarazioni delle parti in causa per l'affare da quasi 70 miliardi di dollari che Microsoft sta imbastendo con Activision per acquisire il publisher americano, le sue sussidiarie e tutte le IP Activision, Blizzard e King.

Nel documento della Competition and Markets Authority del Regno Unito si legge che "SIE non può proteggersi dalla grave perdita rappresentata da Call of Duty. L'esperienza maturata da SIE nello sviluppo recente di videogiochi sparatutto e battle royale è limitata, e il suo principale franchise di sparatutto attivo (Destiny, ndr) ha un impatto significativamente inferiore rispetto a Call of Duty, con un numero di ore di gioco e delle entrate che sono solo una frazione di quelle generate da Call of Duty nel solo 2021".

Sempre dalla documentazione prodotta dalla CMA emergono anche le dichiarazioni rese dai rappresentanti di Microsoft: nel rispondere a Sony, la casa di Redmond ha precisato che "la posizione di Sony deve essere vista per quella che è, ovvero un tentativo egoistico di mantenere la sua attuale posizione dominante nel mercato, piuttosto che esprimere delle reali e costruttive preoccupazioni in merito all'accesso a Call of Duty che avrebbe potuto assicurarsi mesi fa".

I rappresentanti di Sony, dal canto loro, sottolineano che "i costi di sviluppo sostenuti dai PlayStation Studios sono piccoli rispetto a Call of Duty, anche nel caso delle produzioni più grandi come il nostro titolo first party più grande di sempre, God of War Ragnarok. I costi di sviluppo delle esclusive first party dei PlayStation Studios sono una frazione del denaro speso da Activision per sviluppare Call of Duty, con investimenti annuali di circa 300 milioni di dollari".