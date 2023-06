Call of Duty: 'È stato un grande sbaglio non portarlo su Switch', ammette Kotick

Dopo la sorprendente email di Jim Ryan sul futuro di PlayStation dopo l'affare Activision-Xbox, nel corso dell'udienza per la causa FTC vs Microsoft è intervenuto anche Bobby Kotick: il CEO di Activision Blizzard si è soffermato sugli sbagli commessi dalla sua azienda nell'escludere Call of Duty da Nintendo Switch.

L'alto esponente di Activision ha esordito nella sua deposizione spiegando di non aver mai pensato di rendere Call of Duty esclusivo per una piattaforma e di non ritenere che Microsoft voglia seguire questa strada poiché "si alienerebbe gran parte della community. COD ha oltre 100 milioni di utenti attivi mensili e 70 milioni di giocatori ogni giorno, con le piattaforme mobile in testa seguite dal PC e dalle console. Xbox ha la percentuale più piccola di giocatori di Call of Duty".

Incalzato dalle domande dei legali della Federal Trade Commission, Kotick ha spiegato di non essere stato interpellato da Microsoft nell'accordo per portare Call of Duty su Nintendo per 10 anni, ma ha ammesso che "è stata una pessima decisione non sviluppare Call of Duty su Nintendo Switch: i prototipi della console non ci convincevano, di conseguenza non credevamo che avrebbe avuto così tanto successo come console. Ma è stata una decisione sbagliata, e quella decisione l'ho presa io".

Il CEO di Activision Blizzard ha poi sostenuto che le entrate di Call of Duty generate su piattaforme PlayStation siano il doppio di quelle su sistemi Xbox e che "il successo di PlayStation ha contribuito anche al successo di COD". Quanto all'accordo siglato con Microsoft, Kotick spiega di non aver mai voluto portare nessun gioco di Call of Duty dal day one su qualsiasi servizio in abbonamento, ma che la scelta finale sul possibile ingresso dei futuri COD su Game Pass sin dal lancio spetterà solo a Microsoft nel caso l'acquisizione dovesse andare in porto.

L'esponente di Activision ricorda poi che il 98% degli azionisti ha votato a favore dell'acquisizione da parte di Microsoft eritiene che il cloud gaming non offra una buona esperienza in titoli come Call of Duty per via della latenza.