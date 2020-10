Call of Duty: anche Elon Musk ci gioca, a svelarlo è un buffo tweet

Negli ultimi mesi sono stati davvero in tante le celebrità che hanno mostrato sui social la propria passione per Call of Duty Modern Warfare e per la modalità battle royale Warzone. Sembrerebbe che tra questi vi sia anche il geniale Elon Musk.

In un recente tweet apparso sul profilo ufficiale del CEO di Space Exploration Technologies Corporation e Tesla è infatti possibile leggere una bizzarra battuta attraverso la quale Musk storpia il nome del gioco in "Call of Booty" (booty sta per "sedere" in inglese) e al contempo lo definisce un gran bel gioco. Purtroppo il messaggio non lascia intuire quale sia la componente preferita del gioco per Elon Musk, che non permette ai follower di comprendere se sia un fan di Warzone o del multiplayer classico. A proposito di personaggi famosi che giocano a Warzone, vi ricordiamo che nel corso dell'estate anche il celebre pilota di Formula 1 Lando Norris ha pubblicato sui propri profili social dei messaggi a tema Call of Duty Warzone, che ha giocato con lo streamer TimTheTatMan.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un articolo dedicato a tutte le novità della Stagione 6 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, la quale ha introdotto un sistema di viaggio rapido a Verdansk e due nuove armi.