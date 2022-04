Call of Duty esclusiva Xbox? 'Sarebbe insensato', per l'ex boss PlayStation Jack Tretton

Discutendo delle prospettive dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, l'ex boss della divisione PlayStation di Sony, Jack Tretton, si dice scettico sull'ipotesi di un futuro in esclusiva Xbox per la serie di Call of Duty.

Ai microfoni di IGN.com, l'ex dirigente a capo della divisione nordamericana di Sony PlayStation riflette sul futuro della serie videoludica più famosa (e remunerativa) di Activision Blizzard e guarda a ciò che potrebbe avvenire da qui ai prossimi anni, spiegando come "non credo che vedremo mai delle esclusive di questo genere... davvero, non penso proprio che avrebbe un qualche senso finanziario, per Microsoft, prendere una IP come Call of Duty e trasformarla in un'esclusiva Xbox".

Per Tretton, quella di COD non sarà l'unica proprietà intellettuale di Activision Blizzard che la casa di Redmond continuerà a proporre in multipiattaforma su console concorrenti come PlayStation 5 e Nintendo Switch: "Certamente, in passato Microsoft non si è comportata in questo modo e penso che le fusioni e acquisizioni di questo genere non porteranno a esclusive, continueremo a vedere titoli sviluppati in multipiattaforma".

Di diverso avviso è invece Jeff Grubb: per il noto giornalista e insider di VentureBeat, i nuovi Call of Duty saranno esclusive Xbox tranne alcune eccezioni rappresentate, ad esempio, dai videogiochi free to play come COD Warzone. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.