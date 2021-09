Call of Duty festeggia l'Oktoberfest con nuovi contenuti per Warzone e Cold War

Activision ha lanciato un nuovo pacchetto speciale per Call of Duty Black Ops Cold War, COD Warzone e Mobile, un bundle dedicato all'Oktoberfest, la celebre festa della birra che si tiene ogni anno in Germania, vero e proprio evento di rilevanza internazionale.

Il Tracer Pack Oktoberfest Store Bundle è disponibile ora e include la Skin Operatore Lederhosen per Beck e due armi Blueprint con l'effetto Birra Tracer Fire, inoltre è possibile guadagnare CP completando le sfide del pacchetto.

Al prezzo di 2.400 CP il bundle Oktoberfest di Call of Duty include:

Lederhosen Beck Skin

Kölsh Beer Tracer Assault Rifle Blueprint

Hefeweizen SMG Blueprint

Keg Tap Ballistic Knife

Prost! Animated Calling Card

Tankard Charm

Zum Wohl! Emblem

Happy Hour Watch

Non poteva mancare poi l'evento celebrativo Oktoberfest per Call of Duty Mobile Stagione 8: L'Oktoberfest Lucky Draw propone un'arma leggendaria (R9-0 Hopper) con un design unico, inoltre tutti coloro che parteciperanno riceveranno la variante Operatore Artery Maiden of Death e altri oggetti esclusivi.

Si tratta del primo evento del mese di ottobre per Call of Duty, più avanti dovrebbe fare la sua comparsa anche l'evento dedicato ad Halloween che dovrebbe tenersi a fine mese su Call of Duty Black Ops Cold War, COD Mobile e Warzone, mentre non dovrebbe coinvolgere Call of Duty Vanguard in uscita il 5 novembre.