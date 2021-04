Call of Duty: il franchise segna un nuovo, incredibile record di vendite

Che Call of Duty sia uno dei brand più famosi e proficui del panorama videoludico è un fatto risaputo. Ciò non toglie che i record che continua a macinare siano sempre impressionanti: adesso il franchise di Activision ha appena superato un altro importanti traguardo.

Sin dal debutto del primissimo capitolo della serie, avvenuto su PC nel 2003, la serie ha venduto complessivamente la bellezza di 400 milioni di copie. Il dato tiene ovviamente conto di tutti i singoli esponenti del brandi usciti nel corso dei 18 anni che ci separano dal capostipite. Degli innumerevoli capitoli del brand, il più venduto di tutti è Call of Duty: Modern Warfare, il reboot della sua specifica serie arrivato nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One che da solo è riuscito a vendere oltre 30 milioni di copie, superando il precedente record detenuto da Call of Duty: Modern Warfare 3, l'episodio del 2011 fermo a oltre 26 milioni. Il risultato lo pone inoltre al 19° posto dei videogiochi più venduti di tutti i tempi. Per Activision si tratta di numeri da capogiro, destinati a salire ulteriormente alla fine di quest'anno con l'uscita di Call of Duty 2021 che dovrebbe intitolarsi Vanguard.

Questi numeri immensi non sono l'unico record segnato dal brand: COD Warzone ha raggiunto i 100 milioni di giocatori a pochi giorni dall'inizio della Stagione 3. Dopo quasi due decenni dal suo esordio, il nome di Call of Duty continua ad essere di fortissimo richiamo e sembrano esserci tutti i presupposti affinché continui ad esserlo anche in futuro