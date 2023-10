Call of Duty: in futuro versioni PS5 e Xbox 'uguali al 100%', promette Phil Spencer

Anche se Phil Spencer ha promesso che non ci saranno più Beta o DLC di Call of Duty solo su PlayStation, il numero uno di Xbox ha voluto rassicurare l'intera community di videogiocatori in merito al futuro della famosa serie bellica targata Activision.

Nel corso dell'ultima edizione del podcast Xbox ufficiale, Spencer ha infatti ribadito la sua intenzione di rendere perfettamente uguali al 100% tutte le versioni dei prossimi episodi di Call of Duty in termini di contenuti ed eventi, senza fare alcun tipo di discriminazione tra piattaforme anche ora che Activision Blizzard è ufficialmente diventata parte di Microsoft. "Per i giocatori di Call of Duty su PlayStation, ed in futuro anche su Nintendo, voglio che vi sentiate al 100% parte della community. Non voglio che vi sentiate come se mancassero dei contenuti o mancassero delle skin, non è questo il nostro obiettivo", dichiara Spencer.

Il dirigente sottolinea dunque che "il nostro scopo è garantire parità di contenuti al 100% attraverso tutte le piattaforme in termini di lancio e contenuti", con Xbox che si impegnerà ad assicurare questo obiettivo al meglio delle sue capacità. Per Spencer chiunque è il benvenuto, e con i Call of Duty dei prossimi anni la strada da percorrere rimane questa. Per ora non resta che attendere l'esordio di Call of Duty Modern Warfare III su PC e console PlayStation e Xbox, la cui versione completa sarà disponibile dal 10 novembre 2023.