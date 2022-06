Call of Duty ha generato introiti per oltre 30 miliardi di dollari: i numeri della serie

Il franchise di Call of Duty è uno dei più forti e remunerativi a livello globale. Sin dall'inizio della serie avvenuto nel 2003, COD è divenuto il brand di punta di Activision, tra uscite a cadenza annuale dei giochi principali e una gran moltitudine di spin-off, senza dimenticare il successo di Warzone.

In attesa dell'esordio di Call of Duty Modern Warfare II, previsto per il 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, arrivano dati molto interessanti sul successo commerciale riscontrato finora dalla serie, una vera e propria miniera d'oro per Activision. Il brand ha infatti generato introiti per oltre 30 miliardi di dollari, numeri che lo pongono tra i più remunerativi di tutti i tempi. Sommando le unità vendute da tutti i COD premium (i giochi principali, per intenderci) pubblicati dal capostipite ad oggi, inoltre, si superano le 425 milioni di copie vendute.

Le statistiche non sono ancora finite: per quanto riguarda COD Warzone, più di 125 milioni di giocatori hanno preso parte almeno una volta al battle royale, mentre COD Mobile è stato scaricato un totale di 650 milioni di volte dal lancio ad oggi. Sebbene in tempi recenti non sia mancata qualche battuta d'arresto, con Call of Duty Vanguard che ha segnato vendite sotto le aspettative, resta innegabile l'enorme impatto del franchise sull'industria videoludica, destinato a proseguire negli anni a venire.

Il World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2 ha intanto alzato una volta per tutte il sipario sul nuovo esponente della serie, che sarà uno dei protagonisti più caldi del prossimo autunno.