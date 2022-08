Call of Duty Ghosts guida l'arrivo di COD su Xbox Game Pass? No, è solo un bug!

Esordito nel corso del 2014, COD: Ghosts è tra i titoli retrocompatibili accessibili su Xbox One, piattaforma sulla quale può essere giocato sin dall'estate del 2017.

Ad oltre cinque anni di distanza, Call of Duty: Ghosts ha dato il via ad una serie di indiscrezioni, scatenate da un avvistamento. Sui lidi di Reddit, un acquirente del già citato capitolo di COD ha infatti segnalato di aver ricevuto uno strano messaggio al momento del riscatto dello shooter su hardware Xbox. In seguito all'acquisto, il giocatore si è infatti visto dare il benvenuto su Xbox Game Pass, nonostante Call of Duty: Ghosts non sia parte del catalogo del servizio di abbonamento Microsoft.

Una circostanza che ha spinto il giocatore e diversi osservatori a ipotizzare un imminente debutto della serie di COD sui lidi di Xbox Game Pass. Una teoria che è stata tuttavia rapidamente smentita dalla stessa community di Reddit. Nel medesimo thread, moltissimi utenti sono infatti intervenuti per segnalare come il "benvenuto" su Xbox Game Pass rappresenti in realtà un messaggio standard, legato probabilmente ad un bug del portale. La stessa dicitura appare infatti anche in caso di acquisto di titoli quali il nuovo Saints Row, o l'ultima avventura videoludica dedicata a Naruto.

Al momento, dunque, niente Call of Duty su Xbox Game Pass, anche se, mentre procedono le pratiche di acquisizione di Activision da parte di Microsoft, l'eventualità di un futuro ingresso della serie nel catalogo del servizio è tutt'altro che improbabile.