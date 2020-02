Call of Duty: i giocatori console si sentono svantaggiati e chiedono 'aiuto' ad Activision

L'eterno dibattito negli sparatutto tra mouse e tastiera e joypad, si è accentuato ancora di più da quando esiste il cross-play, scatenando polemiche su polemiche tra le due "fazioni". Nemmeno Call of Duty Modern Warfare ne è esente, naturalmente, tanto che in questi giorni stiamo assistendo ad una piccola polemica.

I giocatori su console infatti, per sopperire alla difficoltà di mirare con il joypad anziché col più preciso e veloce mouse, hanno a disposizione l'aim assist, ossia un aiuto per quanto riguarda la mira, appunto. Chi gioca su PC però, può contare su un'altra feature, chiamata Field of View (FOV) Slider.

Si tratta di un'opzione che permette di zoomare o di allontanare la telecamera, a seconda delle preferenze del giocatore per una visuale più dettagliata o un angolo di visione più ampio.

La cosa però è vista come un vantaggio per i giocatori su PC, perché possono individuare più facilmente il nemico, per cui alcuni utenti di Reddit hanno chiesto ad Activision che tale feature venga implementata anche su console. Del resto avviene già così in Titanfall e Battlefield, dove il FOV Slider è disponibile sia su PC sia su console.

Purtroppo però è difficile che Activision decida di accontentarli. Come fa notare un altro utente di Reddit, il publisher ha sempre fatto orecchie da mercante sulla questione, ed oltretutto potrebbero esserci delle restrizioni hardware che influirebbero negativamente sul framerate, ad esempio.

La speranza è che tale feature possa essere implementata tranquillamente con la next-gen (a tal proposito, avete visto le specifiche tecniche di Xbox Series X?). Voi che ne pensate?

