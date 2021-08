Call of Duty: altri giochi su mobile, Activision fonda un nuovo studio interno

E' nota la volontà di Activision di continuare a investire sulla serie Call of Duty, il publisher americano ha annunciato durante l'ultima riunione con gli azionisti di aver fondato un nuovo studio interno che si occuperà di sviluppar giochi mobile di COD.

Attualmente lo studio sta sviluppando un gioco di Call of Duty per smartphone e tablet, integrato con l'ecosistema di Call of Duty. Activision Mobile (questo il nome della nuova divisione) ha come obiettivo quello di "creare i migliori giochi AAA del mondo", l'azienda ha preferito affidarsi allo sviluppo interni anzichè stringere partnership con editori esterni come accaduti per Call of Duty Mobile, sviluppato e pubblicato in collaborazione con il colosso cinese Tencent.

Proprio il successo di Call of Duty Mobile (oltre 500 milioni di download) ha convinto Activision del grande potenziale del franchise su piattaforme mobile. Il nuovo COD per smartphone potrebbe essere legato a Call of Duty Vanguard, esperienza premium di Call of Duty sviluppata da Sledgehammer Games e in arrivo entro fine anno su PC e tutte le principali console.

Activision Mobile ha in cantiere attualmente solo un gioco di Call of Duty e non è chiaro se lo studio si dedicherà anche ad altre IP della compagnia da portare su smartphone e altri dispositivi portatili.