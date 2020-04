Call of Duty e altri giochi in ritardo? Per Jason Schreier pochi rinvii ma meno contenuti

Dopo aver lasciato Kotaku, Jason Schreier ha iniziato a collaborare con altre testate internazionali e nelle scorse ore ha pubblicato un corposo articolo sul New York Times per approfondire l'attuale situazione legata a lanci e rinvii per l'emergenza Coronavirus.

Dopo aver dichiarato che PS5 e Xbox Series X potrebbero essere rimandate, il giornalista parla anche di grandi titoli come Call of Duty, Assassin's Creed e altre produzioni in arrivo nei prossimi mesi. Relativamente al nuovo COD, Schreier conferma il lancio in autunno e preannuncia che il titolo sarà Call of Duty Vietnam, il gioco farà parte della sottoserie Black Ops ma non sarà un reboot o remake.

In linea generale, secondo le fonti da lui interpellate (rimaste anonime) la maggior parte degli studi starebbe facendo salti mortali per rispettare le deadline imposte lavorando da casa in Smart Working, con la maggior parte dei team che avrebbe deciso di ridurre i contenuti anzichè rinviare i giochi.

"A causa del rallentamento della produzione, in particolar modo per quanto riguarda i team in outsourcing che si affidano a collaboratori in Cina e India, ho sentito che alcuni team hanno in programma di tagliare livelli, funzionalità e quest con l'obiettivo di rispettare le date di scadenza."

A tal proposito il CEO di Ubisoft ha dichiarato come al momento lo sviluppo dei nuovi giochi della compagnia sia in linea con la tabella di marcia tuttavia l'azienda non si farà problemi ad annunciare rinvii nel caso i progetti non dovessero soddisfare gli standard di qualità prefissati.