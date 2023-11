Call of Duty è il gioco più venduto su Steam, grazie ai preorder di Modern Warfare 3

Con l'uscita della versione completa di Call of Duty Modern Warfare III ormai imminente, fissata al 10 novembre 2023 su tutte le piattaforme, su Steam il celebre franchise di Activision si impone come il gioco più venduto della settimana compresa tra il 31 ottobre e il 7 novembre (non contando i free-to-play).

Come riportato su Twitter/X da SteamDB, la prima posizione è occupata da Call of Duty, riferendosi all'hub che include tutti i giochi della serie. A spingere sulla vetta del podio il franchise ci hanno pensato nello specifico i preorder di Modern Warfare III, del quale al momento è disponibile in accesso anticipato la sola campagna single player (per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra recensione della Campagna di COD Modern Warfare 3). Tiene botta al secondo posto Cyberpunk 2077, che continua a vivere una lunga seconda giovinezza grazie all'arrivo di Phantom Liberty e degli ultimi corposi update. Di seguito la Top 10 completa:

Call of Duty Cyberpunk 2077 ARK: Survival Ascended EA Sports FC 24 Baldur's Gate 3 For The King II Cities Skyline II Steam Deck Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Red Dead Redemption.

Nel frattempo alcuni leak potrebbero aver già svelato che armi ci saranno nella Stagione 1 di COD Modern Warfare 3, che promette di offrire un arsenale piuttosto ampio e variegato.