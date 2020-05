Call of Duty gratis e i migliori sparatutto FPS per Phone e Android

Call of Duty Mobile è uno dei giochi per smartphone di maggior successo degli ultimi anni con centinaia di milioni di download e decine di milioni di giocatori attivi su iPhone e Android. COD Mobile non è però l'unico FPS degno di nota per cellulari, abbiamo quindi pensato di stilare la classifica dei cinque migliori sparatutto gratis per iPhone iOS, iPad e Android.

La nostra selezione include giochi come PUBG, Unkilled, Modern Combat V eSports, Shadowgun War Games e il già citato Call of Duty Mobile, come detto abbiamo voluto includere solamente giochi gratis scaricabili a costo zero da App Store e Google Play, tralasciando quindi le app a pagamento.



Call of Duty Mobile

PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG

Unkilled

Modern Combat 5 eSports FPS

Shadowgun War Games

Uscito alla fine dello scorso anno, Call of Duty Mobile ha subito riscosso un notevole successo, diventando rapidamente. COD Mobile presenta un sistema di stagioni simile a quello di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, inoltre Activision ha da poco dato il via anche alle competizioni eSport, eventi sicuramente destinati a catalizzare l'attenzione di una larga fetta di pubblico., sdoganandolo anche su mobile prima del successo planetario di Fortnite. Nonostante i numeri in calo, PlayerUnknown's Battlegrounds resta un vero e proprio fenomeno sopratutto su mobile, dove non faticherete a trovare centinaia di migliaia di giocatori in partita. Anche in questo caso il gioco è sorretto da una scena competitiva globale in continuo fermento., Unkilled è uno shooter a base di zombie che può contare su una grafica di altissimo livello, paragonabile a quella di alcune produzioni indipendenti di fascia media per PC e console. Tantissime armi a disposizione da potenziare e ondate di zombie da eliminare il più in fretta possibile, senza dimenticare gli scontri con giganteschi boss, questo è altro ancora in Unkilled.Modern Combat di Gameloft è il papà degli sparatutto per smartphone sin dal lontano 2009. Modern Combat Vproponendo modalità e meccaniche legate al mondo degli eSports in aggiunta ad un comparto multigiocatore che include tante modalità diverse, mappe, classi, armi e abilità. Peccato per alcuni problemi di bilanciamento non ancora risolti.Anche Shadowgun è un classico degli FPS su mobile, uno shooter che da semplice TPS ispirato a Gears of War si è evoluto in un gioco multiplayer online competitivo. Scegliete il vostro soldato, personalizzate l'equipaggiamento e preparatevi per partecipare ai War Games, l'evento più brutale e frenetico degli ultimi anni!