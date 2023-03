Call of Duty 'gratis' su PS Plus dal day one? Microsoft non escludeva la possibilità

Nella ricca documentazione prodotta da Microsoft per rispondere ai rilievi sollevati dal CMA inglese nell'affare imbastito con Activision, la casa di Redmond è tornata sulla spinosa questione del mancato accordo con Sony sul futuro di Call of Duty per svelare un importante dettaglio di quella trattativa oramai fallita.

In un preciso passaggio del documento redatto da Microsoft per discutere dell'acquisizione di Activision con l'antitrust inglese, i rappresentanti dell'azienda statunitense sono entrati nel merito delle proposte avanzate a Sony per vincolare legalmente l'affare all'arrivo dei giochi della serie di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation per dieci anni.

Al netto dei numerosi passaggi coperti dal segreto istruttorio, nella documentazione emersa in rete si legge che "la proposta originale di Microsoft offriva a Sony la flessibilità di inserire i nuovi videogiochi di Call of Duty su PlayStation Plus dal giorno stesso del loro approdo sul mercato. Se accettato, l'accordo avrebbe garantito un vantaggio sostanziale per Sony", rispetto agli attuali accordi tra Sony e Activision che scadranno nel 2024.

Stando a questo documento, di conseguenza, l'accordo ormai tramontato tra Microsoft e Sony non avrebbe escluso a quest'ultima l'opportunità di lanciare i futuri videogiochi di Call of Duty dal day one su PlayStation Plus, ovviamente a seguito di ulteriori contratti e accordi da stipulare con la casa di Redmond. Anche in questo caso, come per tutte le altre iniziative portate avanti in questi mesi dalla casa di Redmond per 'riavvicinarsi' a Sony e velocizzare l'acquisizione di Activision, il colosso tecnologico giapponese ha preferito rispedire al mittente la proposta. A sottolinearo è la stessa Microsoft in un passaggio del documento che, per ovvie ragioni, è stato omesso dal CMA per la 'natura sensibile' dei dati forniti all'antitrust britannica in questa fase istruttoria.