Da Call of Duty a GTA, ecco la classifica USA dei videogiochi più venduti dal 2000 al 2019

In calce alla notizia trovate le immagini che riportano le classifiche complete dei videogiochi più venduti negli USA dal 2000 al 2019. Eccovene però un piccolo riassunto con le Top 3 di ciascun anno :

Scorrendo velocemente le schede realizzate da NPD, è davvero impossibile non accorgersi del netto predominio di serie come quelle di Call of Duty , Madden e Grand Theft Auto , con dei fenomeni ciclici ed estemporanei rappresentati da Guitar Hero , Wii Fit , Halo , Destiny o Tony Hawk's Pro Skater .

U.S. Top 20 Best-Selling Games in 2000 - 20004 ranked on dollar sales #videogames pic.twitter.com/wBHALa3ti0 — NPD Games (@npdgames) January 17, 2020

U.S. Top 20 Best-Selling Games in 2005 - 2009 ranked on dollar sales #videogames pic.twitter.com/rszeOwxvnb — NPD Games (@npdgames) January 17, 2020

U.S. Top 20 Best-Selling Games in 2010 - 2014 ranked on dollar sales #videogames pic.twitter.com/rHXs3Fp3LJ — NPD Games (@npdgames) January 17, 2020