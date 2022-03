Call of Duty: High Moon Studios lavora a un nuovo titolo? L'azienda cerca personale

Anno dopo anno, il franchise di Call of Duty diventa sempre più grande tra nuove produzioni principali, spin-off, titoli mobile e progetti misteriosi. E se da un lato sembra ormai assodato che Call of Duty 2023 non si farà, dall'altro altri studi vengono coinvolti nello sviluppo del brand.

Attraverso un nuovo annuncio di lavoro, High Moon Studios rivela di essere anch'essa al lavoro su Call of Duty, sebbene non venga specificata la natura del progetto: non è per ora chiaro, dunque, se si tratta di un ulteriore gioco inedito principale o minore, o se più semplicemente si prepareranno a fornire supporto agli altri team già al lavoro sui progetti annunciati, come già accaduto in passato. In ogni caso, lo studio in forza ad Activision Blizzard cerca, tra le varie posizioni, nuovi producer, designer, animatori ed ingegneri.

High Moon Studios ha comunque già molta esperienza pregressa con la serie: ha infatti dato il proprio contributo per lo sviluppo di capitoli quali COD Black Ops Cold War, COD Modern Warfare 2019, la remastered del primo COD Modern Warfare e COD Advanced Warfare. Dati i ruoli passati, difficile che il team sia al lavoro ad un capitolo del tutto inedito interamente affidato a loro, ma ovviamente in questo momento ogni ipotesi non è da escludere.

Gli occhi sono intanto puntati sul nuovo gioco in arrivo nel 2022: COD Modern Warfare 2 avrà una campagna brutale e matchmaking skill based, almeno stando alle ultime voci di corridoio.