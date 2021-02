Call of Duty ha incassato oltre 27 miliardi di dollari dal 2003 ad oggi

Call of Duty è uno dei franchise più remunerativi non solo della storia dei videogiochi ma dell'intrattenimento in generale, avendo generato incassi superiori ai 27 miliardi di dollari dal 2003 ad oggi, più di molte serie cinematografiche di successo.

Come confermato dal CEO di Activision Bobby Kotick, in quasi 20 anni di onorata carriera il brand Call of Duty ha portato oltre 27 miliardi di dollari nelle tasche di Activision ed è ancora oggi una IP di primaria importanza come testimonia il successo di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War.

I giochi free to play della serie (Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile) hanno registrato numeri importanti nel 2020 e sono cresciute anche le vendite dei giochi premium (ovvero dei capitoli regolari della serie, a pagamento), in totale ben 250 milioni di persone hanno giocato con un titolo della serie Call of Duty durante lo scorso anno.

Activision ha confermato che un nuovo Call of Duty arriverà a fine anno, non ci sono però informazioni in merito e non sappiamo quale studio sia al timone del progetto, anche se vari insider fanno il nome di Sledgehammer Games, ne sapremo di più durante il reveal previsto tra la primavera e l'estate.