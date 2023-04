Call of Duty, incredibile ma vero: arriva il Board Game ufficiale!

Mentre prosegue l'iter che, salvo sorprese, dovrebbe condurre presto al matrimonio tra Activision e Microsoft, la divisione Publishing del colosso videoludico statunitense sorprende gli appassionati di COD annunciando il Board Game ufficiale di Call of Duty.

Realizzato in collaborazione con Arkane Wonders, il gioco da tavolo di Call of Duty viene descritta da Activision come "l'esperienza board game definitiva di COD, con combattimenti intensi, una pianificazione tattica profonda e delle splendide opere d'arte con miniature di soldati e armi iconici della serie".

Come accaduto all'annuncio del Board Game ufficiale di Elden Ring, anche nel caso del gioco da tavolo di Arkane Wonders il destino di questo progetto sarà nelle mani di chi, nell'estate di quest'anno, parteciperà a un'apposita campagna di raccolta fondi su Kickstarter.

In attesa della partenza del crowdfunding del gioco da tavolo di COD, possiamo dargli una prima occhiata ammirando il video che campeggia a inizio articolo. Sempre entro l'estate dovremmo saperne di più sul prossimo capitolo della saga sparatutto di Activision: stando alle indiscrezioni raccolte da Bloomberg, il Call of Duty del 2023 dovrebbe essere un sequel di Modern Warfare 2, essendo nato come espansione premium per poi evolversi come videogioco a se stante comprensivo di una campagna singleplayer di stampo cinematografico e, ovviamente, di una ricca offerta contenutistica legata al comparto multiplayer.