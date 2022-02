Call of Duty, Infinity Ward al lavoro su COD 2022 e Warzone: la conferma di Activision

Nell'ambito della diffusione del suo nuovo report finanziario, Activision ha confermato che gli sviluppatori di Infinity Ward sono al lavoro per dare vita al nuovo capitolo della serie di Call of Duty.

Il publisher recentemente entrato a far parte di Microsoft Gaming ha dichiarato che gli autori di Call of Duty Modern Warfare (2019) sono impegnati nella realizzazione del capitolo premium che uscirà a fine 2022. Lo studio, inoltre, sarà nuovamente impiegato su COD Warzone, per cui curerà delle "nuove esperienze" di gioco. In questo caso non è chiaro se si faccia riferimento a dei semplici contenuti aggiuntivi, o se invece si faccia riferimento al vociferato Warzone 2.

Sebbene le dichiarazioni siano al momento piuttosto vaghe, è stato confermato che "il team sta lavorando al piano più ambizioso nella storia del franchise, con un'innovazione leader del settore e un'ambientazione della serie accattivante. Grazie alla sua espansione, lo studio ha raccolto risorse di sviluppo in tutto il mondo, mentre proseguono i piani in corso e i nuovi titoli non annunciati nell'universo di Call of Duty".



Infinity Ward è in prima persona intervenuta su Twitter per annunciare che "una nuova generazione di Call of Duty arriverà presto". Una criptica frase finale recita "Stay frosty", forse a suggerire l'ambientazione del prossimo episodio, che dovrebbe rispondere al nome di Modern Warfare 2 secondo le indiscrezioni.