Call of Duty invade Steam: arrivano altri giochi in sconto, c'è anche Modern Warfare

Un poco alla volta Activision sta pubblicando ulteriori giochi di Call of Duty su Steam. Dopo l'arrivo di COD Modern Warfare II sullo store di Valve lo scorso ottobre, i fan possono ora acquistare ulteriori tre episodi della celebre serie FPS.

Nello specifico sono stati pubblicati i tre giochi precedenti Modern Warfare II. Il primo Call of Duty Modern Warfare del 2019, Call of Duty Black Ops Cold War del 2020 e Call of Duty Vanguard del 2021 possono essere comprati su Steam al prezzo di 29,99 euro ciascuno. Tale prezzo è in promozione fino al prossimo 23 marzo: dal giorno successivo i tre COD verranno poi venduti al regolare prezzo di listino, fissato a 59,99 euro.

Activision prosegue dunque con il pubblicare su Steam gli esponenti più recenti della sua serie di punta, dopo più anni di latitanza: prima di Modern Warfare II, infatti, l'ultimo titolo ad essere comparso sullo store digitale di Valve è stato Call of Duty WWII nel 2017, e da quel momento non ne sono stati più pubblicati di nuovi. A questo punto è molto probabile che il colosso americano possa pubblicare i futuri giochi della serie subito al day one anche su Steam.

A tal proposito, COD 2023 potrebbe essere un seguito di Modern Warfare 2, sebbene per ora non ci siano state conferme ufficiali in merito. Qualora l'acquisizione di Activision dovesse andare definitivamente in porto, nei piani di Microsoft ci sarebbe l'intenzione di far girare nativamente Call of Duty su Nintendo Switch, nonostante il CMA pensi sia impossibile una simile eventualità.