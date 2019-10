Call of Duty League: Dallas e Los Angeles presentano logo e nome delle franchigie

Nel corso di questo fine settimana, Envy Gaming e Kroenke Sports & Entertainment (KSE) hanno rivelato ufficialmente i loghi delle loro franchigie che parteciperanno alla prossima Call of Duty League targata Activision Blizzard.

La squadra di Envy Gaming sarà conosciuta come i Dallas Empire, nome che secondo il team è in parte ispirato dalla canzone ufficiale dello Stato del Texas, "Texas, Our Texas". La canzone contiene i testi "O Impero ampio e glorioso, che tu sia sempre benedetto". Una cosetta leggera, insomma.

Il nome si riferisce anche al successo passato di Envy nel competitivo Call of Duty e allo "spirito di imprenditorialità" della società. Ricordiamo che l'organizzazione gestisce già il franchising dei Dallas Fuel attivi nell'altro campionato Blizzard, la Overwatch League.

Nel frattempo, la squadra della Call of Duty League di proprietà dei Kroenke Sports & Entertainment sarà conosciuta come Los Angeles Guerrilla, anche se la squadra non ha ancora svelato l'ispirazione che sostiene l'adozione di questo nome. Tuttavia, il logo ovviamente è in tono, con un guerrigliero incapucciato.

Inoltre, in teoria, per le divise la squadra utilizzerà gli stessi colori viola, nero e biancogià visto per i Los Angeles Gladiators, sempre attivi nella Overwatch League.

L'altra squadra di di Los Angeles entrata nella Call of Duty League è invece di proprietà degli OpTic Gaming, parte di Immortals Gaming Club.