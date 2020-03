Call of Duty League: eventi live cancellati per tutta la stagione 2020

La Call of Duty League ha ufficialmente cancellato i tornei live per il resto dell'anno. In un tweet di ieri, il comitato organizzatore della CDL spiega che i tornei d'ora in avanti, si giocheranno tutti online.

Questo per garantire la sicurezza di giocatori, staff e fan. I tornei live in programma in tutto il mondo, quindi, non avranno più luogo. Pensate all'immenso danno economico che dovranno sopportare la lega, le franchigie e la stessa Activision.

La Call of Duty League, infatti, è alla sua prima stagione e, al contrario della Overwatch League, partiva già con il formato “home & away” nella schedule.

Va detto che la CDL promette di tornare a organizzare eventi live non appena la situazione tornerà a esser sicura e, soprattutto, quando sarà logisticamente possibile.

La situazione relativa al COVID-19 continua, insomma, a stravolgere gli eventi esport (e non solo, vista anche la cancellazione dell'E3) in tutto il mondo, con la Overwatch League che ha annullato i tornei live di marzo e aprile, l'IEM Katowice che si è giocato a porte chiuse e le Global Series di PUBG di Berlino traslate a fine anno.

Le franchigie della CDL hanno anche contattato i fan per quanto riguarda i rimborsi dei biglietti. I Seattle Surge, ad esempio, hanno pubblicato sui loro social media confermando che i biglietti sarebbero stati rimborsati immediatamente.