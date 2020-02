Call of Duty League: James, del Chelsea, giocherà nell'Hype Battle della tappa di Londra

Il giovanissimo giocatore del Chelsea, Reece James giocherà questo weekend nella Celebrity Hype Battle 2v2, prima dell'inizio della tappa londinese della Call of Duty League, oggi pomeriggio, torneo che sarà ospitato nella casa dei Royal Raven, all'arena Copper Box.

Nello showmatch 2v2 parteciperanno anche il DJ olandese boss della progressive Nicky Romero, Matthew "Skrapz" Marshall e Bradley "wuskin" Marshall, fratelli gemelli che giocano proprio con la franchigia londinese, Royal Ravens.

James, ventenne terzino del Chelsea, oltre ad esser nato e cresciuto nelle giovanili della formazione di Londra ed esser un grande appassionato di videogiochi è recentemente diventato, tra l'altro, il più giovane giocatore del Chelsea a segnare in Champions League.

Pare che il ragazzo giochi a Call of Duty da Modern Warfare 2, da quando aveva 12 anni.

Oltre allo showmatch che di sicuro regalerà grande spettacolo per il pubblico pagante, otto delle dodici franchigie della Call of Duty League si sfideranno in una due giorni molto intensa, con un torneo vero e proprio (formato che non ha mancato di sollevare diverse polemiche) spalmato in due giornate, sino all'incoronazione del campione della tappa.