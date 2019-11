Call of Duty League: prezzi dei biglietti troppo alti, i fan insorgono

Come sappiamo, tra poco più di due mesi partirà ufficialmente la prima stagione della Call of Duty League. Il programma è stato recentemente svelato e prevede un calendario piuttosto ricco di eventi nelle città che ospitano le franchigie della lega. Il prezzo dei biglietti appare elevato e questo ha fatto infuriare i fan.

I biglietti per alcuni eventi in casa delle franchigie, infatti, sono già in vendita come, ad esempio, quelli dell'appuntamento inaugurale in Minnesota, previsto dal 24 al 26 gennaio.

In questo caso i biglietti di ingresso normali costano 150 Dollari per un posto riservato (e per un solo giorno). Il pass VIP, invece, ha un prezzo totale di 550 Dollari ma include l'accesso a una vasta gamma di vantaggi esclusivi, tra cui merchandising delle franchigie e tour nelle venue.

Gli eventi che si terranno a Parigi, invece, saranno ospitati presso La Seine Musicale e costeranno all'incirca 85 Euro per un pass giornaliero.

Per quanto riguarda gli appuntamenti più abbordabili, un pass di due giorni per l'evento di Atlanta può arrivare a costare 50 Dollari in totale. Comparativamente, un fine settimana all'evento di Seattle avrà un costo di 80 Dollari mentre un pass per il weekend VIP è venduto a circa 200 Dollari.

Prezzi, questi ultimi, che attualmente hanno lasciato gli appassionati con l'amaro in bocca in quanto considerati decisamente poco abbordabili. Sono in molti a ritenere che se i prezzi non caleranno, gli eventi potrebbero andare deserti.

Molti appassionati che stavano pensando di andarci, infatti, non sembrano più così convinti, perché al prezzo d'entrata in tanti – che magari vengono da lontano – dovrebbero anche aggiungere la spesa per il pernottamento. Per questo la linea comune è attualmente quella di rimanere a casa e guardarsi le partite in streaming.

A questa polemica si aggiunge anche il disappunto di alcuni team, decisamente contrari alla necessità di volare da una parte all'altra del globo per un singolo giorno di competizione.